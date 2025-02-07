МВД разъяснило ситуацию с загадочными записками и предостерегло родителей школьников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Записки, которые раздавали школьникам, были организованы с целью формирования команд для онлайн-сетевых игр на интернет-платформах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев отмечает, что двое несовершеннолетних раздали подобные листовки 25 школьникам с целью привлечения большого количества игроков в онлайн-игру.

Сотрудники полиции провели всестороннее расследование и проверку всех обстоятельств – в результате не было выявлено общественно опасных факторов, а также криминального состава в данном деле.

Э.Гаджиев подчеркнул, что родителям рекомендуется внимательно относиться к сетевым играм, которыми интересуются их дети, так как существует риск их вовлечения в общественно опасные действия: «Родители должны понимать, что интернет - это не только источник полезной информации, но и глобальное пространство, где существуют киберугрозы, риски и опасности. В интернет-ресурсах любая ложь может быть представлена как истина, что способно превратить несовершеннолетних в исполнителей неизвестных зашифрованных и опасных «приказов». Никто не должен думать: «Мой ребенок этого не сделает». Контроль за детьми - это не просто правило нашего времени, а необходимость. Это не только обязанность школы или учителей, но и ответственность каждого члена общества».

Э.Гаджиев добавил, что МВД проводит комплексную работу в высших и средних учебных заведениях республики, направленную на предотвращение вредных привычек среди студентов и школьников, а также на их мотивацию к обучению: «Ни один сигнал не остается без внимания со стороны полиции».

10:36

Пользователь Facebook Нурлан Мирали рассказал в социальной сети о произошедшем в столичной школе №210.

По словам Н.Мирали, две девочки из старших классов подошли к его дочери – ученице 5-го класса и её одноклассникам и передали им листок: «На одной стороне записки указан мобильный номер, а на другой – логотип какой-то игры (символы «Игры в кальмара» - прим.ред.), а также написаны слова на русском языке: «Напиши мне».

Н.Мирали отмечает, что выяснил в Google, что подобная игра широко распространена в мире, и среди детей, игравших в неё, были случаи самоубийств: «Мы несколько раз пытались позвонить на указанный номер, но, услышав наши голоса, звонок сбрасывали».

«Прошу взять данный вопрос под контроль», - пишет Н.Мирали, обращаясь к госорганам.

Под статусом Нурлана Мирали оставил комментарий начальник пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев, отметивший, что данный случай расследуется.