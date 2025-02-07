Хаменеи заявил, что Иран незамедлительно ответит на угрозы США

Иран в случае агрессии со стороны Соединенных Штатов без колебаний ответит на угрозы с их стороны.

Об этом заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Американцы высказывают свою точку зрения о нас, угрожают нам. Если они будут угрожать нам, мы будем угрожать им. Если они реализуют эту угрозу, мы ответим взаимностью. Если они посягнут на безопасность нашей страны, мы без колебаний сделаем то же самое», - сказал он на встрече с командованием ВВС и ПВО армии Ирана. Слова Хаменеи приводит его пресс-служба.

Источник: ТАСС