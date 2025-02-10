Среди задержанных за кражи в 7 магазинах Баку оказался несовершеннолетний

В разных районах столицы было совершено несколько краж в 7 магазинах, в результате чего потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более 2500 манатов.

В ходе проведенных полицейскими мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступлений: В.Рзаев, один несовершеннолетний, а также ранее судимые Ф.Феттахов, Ш.Алиев, М.Гусейнов и Н.Дадашов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проводится расследование.