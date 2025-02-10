Пресечены противоправные действия водителей, находившихся под воздействием наркотиков – ВИДЕО

На дороге Гендоб-Ялама был остановлен автомобиль марки «VAZ» под управлением Вилаята Амирова – у полиции возникли обоснованные подозрения, что он находится под воздействием наркотиков.

Медицинское обследования подтвердило факт употребления наркотиков - также в автомобиле были обнаружены наркотики, после чего водитель был передан в местные правоохранительные органы, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также были выявлены еще два человека — жители Хачмазского района С.Ахмедов и Э.Гусейнов, которые также находились за рулем под воздействием наркотических веществ. В отношении них были приняты меры в соответствии с законом.

«Главное управление Государственной дорожной полиции еще раз требует от водителей, находящихся под воздействием наркотиков, прекратить совершать противоправные действия, угрожающие жизни других участников дорожного движения, и обещает принять более жесткие меры против таких нарушений», - отмечают в МВД.