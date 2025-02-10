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Начнет ли курсировать поезд Баку-Тбилиси с апреля? – Официальный ответ

Фаига Мамедова17:32 - Сегодня
Начнет ли курсировать поезд Баку-Тбилиси с апреля? – Официальный ответ

С апреля будет введен в эксплуатацию поезд Баку-Тбилиси-Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом стало известно Gununsesi.info из источников в правительстве. Отмечается, что между соответствующими органами Азербайджана и Грузии достигнута договоренность по данному вопросу. С апреля вновь начнет курсировать поезд Баку-Тбилиси-Баку. Пассажирские перевозки будут осуществляться с помощью поездов швейцарской компании Stadler.

В ответ на запрос 1news.az пресс-служба ОАО «Азербайджанские железные дороги» сообщила, что в настоящее время международные пассажирские перевозки приостановлены в связи с закрытием сухопутных границ Азербайджана.

«Как вам известно, в соответствии с решением Кабинета министров, в Азербайджане продолжает действовать строгий карантинный режим, и сухопутные границы страны закрыты. По этой причине международные пассажирские перевозки по железной дороге не осуществляются», - говорится в ответе АЖД.

Было также отмечено, что в случае достижения соответствующего соглашения, АЖД сможет начать подготовительные работы для восстановления пассажирских перевозок по данному направлению.

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