Погода на вторник: Температура воздуха в Баку опустится до 1° мороза

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 11 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но есть вероятность, что утром в некоторых пригородах будет небольшой моросящий дождь. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью будет от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6 ° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 772 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах иногда будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет 1-6° мороза, днем 5-10° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 13-18° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.