Ограбление в ресторане Баку оказалось инсценировкой: Задержаны все подозреваемые – ВИДЕО

8 февраля около 7 часов утра в полицию поступила информация об ограблении в одном из ресторанов в Насиминском районе города Баку.

Пострадавший в своем заявлении сообщил, что лица в масках, напавшие на ресторан, применили в отношении него физическое насилие и украли из кассы ресторана 3100 манатов наличными и планшет стоимостью 1100 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудниками Насиминского районного управления полиции и 19-го полицейского участка проведено расследование на месте происшествия. В результате оперативных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Элтун Махмудов и Амиль Рахметов.

Однако в ходе расследования полиция установила и другие темные моменты - эти лица сообщили, что действовали совместно с Амалом Какаевым, который представился пострадавшим и дал ложные показания полиции, создав картину ограбления. Они вступили в предварительный преступный сговор, чтобы таким образом ограбить кассу ресторана.

В рамках дальнейших мероприятий был задержан и А.Какаев - расследование по делу продолжается.