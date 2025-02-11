В Сумгайыте избили и ограбили водителя автобуса

Вечером 10 февраля на территории города Сумгайыт было совершено разбойное нападение на водителя маршрутного автобуса.

Потерпевший обратился в полицию и сообщил, что в его автобус марки «Isuzu» вошел мужчина, который, избив его, забрал 230 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сотрудники 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 61-летний Э.Гусейнов, подозреваемый в совершении разбойного нападения.

По факту было возбуждено уголовное дело, проводится расследование.