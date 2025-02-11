В Баку раскрыта серия краж из магазинов

В полицию поступила информация о краже 585 манатов из одного из магазинов, расположенных в Сабаильском районе.

В результате проведенных полицейскими мероприятий был задержан подозреваемый в совершении кражи ранее неоднократно судимый 42-летний Э.Мирзаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, несколько краж было зарегистрировано в Насиминском и Сураханском районе.

В ходе полицейских мероприятий были задержаны 31-летний Г.Гахраманлы, 23-летний Э.Сулейманлы и 33-летний М.Мамедли, ранее осуждённый за преступление, связанное с наркотиками. Они подозреваются в краже золотых украшений, часов стоимостью 400 манатов и различных товаров на сумму 600 манатов из магазинов.

По всем трем фактам проводится расследование.