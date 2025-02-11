В связи с «Годом Конституции и суверенитета» станциям метро будут присвоены новые названия

В Азербайджане в связи с «Годом Конституции и суверенитета» станциям метро, улицам и проспектам будут присвоены новые названия.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в Плане мероприятий в связи с объявлением 2025 года «Годом Конституции и суверенитета» в Азербайджане, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Кроме того, площадям и соответствующим территориальным единицам в Баку и других крупных городах страны будут присвоены новые названия.