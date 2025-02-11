Впервые в Омане: Триумф балета «1001 ночь» на сцене Королевского оперного театра - ФОТО

6 и 7 февраля в Королевском оперном театре Маскат в Омане с ошеломительным успехом прошли показы балета великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова «1001 ночь» в постановке знаменитого хореографа Эльдара Алиева.

В спектаклях принимали участие балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра, симфонический оркестр и хор Мариинского театра под управлением главного дирижера Азербайджанского государственного театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Кулиева.

Подчеркнем, что это было первое исполнение азербайджанского балета в стенах Королевского театра в Маскате – отметим, что начале 2025 года версия балета «1001 ночь» хореографа Эльдара Алиева вошла в число трёхсот лучших спектаклей страны в конкурсе «Золотой фонд театральных постановок».

В главных партиях выступили ведущие солисты Приморской сцены: Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, Виктор Мулыгин, Сергей Уманец, Лада Сартакова, Шизуру Като, Саки Нисида, Юрий Зиннуров, Сергей Аманбаев, Денис Клепиков, Александра Шалимова, Георгий Стельмах, Дарья Тихонова. Партию сопрано с большим вдохновением представили Самира Галимова и Анастасия Кикоть, а на азербайджанском национальном инструменте - таре с неподдельным мастерством выступили Рамин Азимов и Надежда Медведева.

После спектакля генеральный директор Королевского оперного театра в Омане Умберто Фанни, посол Азербайджанской Республики в Омане Рашад Исмаилов, знаменитый итальянский продюсер Роберто Джавинарди сердечно поздравили азербайджанского дирижера и всех участников балета с огромным успехом.

Подчеркнем, что все билеты на спектакли были проданы за несколько месяцев до премьеры, что говорит о большом интересе публики к этому спектаклю.

Впервые балет «1001 ночь» в постановке Эльдара Алиева был показан на Ближнем Востоке в декабре 2023 года в столице Катара Дохе. Балет имел оглушительный успех. Неизменно тёплый приём публики сопровождает «Тысячу и одну ночь» на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Большого театра в Москве, Пекинского центра исполнительских искусств в Китае, в Национальном оперном театре Болгарии в Софии, Государственном театре оперы и балета Татарстана.