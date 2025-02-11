В Азербайджан возвращено свыше 56 миллионов манатов, расследования продолжаются

Меры по возврату денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции, в страну продолжаются.

На основе информации, поступившей от Государственного таможенного комитета о том, что некоторые предпринимательские субъекты, экспортирующие различные виды продукции в зарубежные страны, не возвращают соответствующие валютные средства в Азербайджанскую Республику, в прокуратуре были возбуждены уголовные дела, и проводится предварительное расследование, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры АР.

На сегодняшний день в результате мероприятий, проведённых прокуратурами города Ширван, а также Гусарского, Бардинского, Массалинского, Товузского, Сиязанского, Шекинского, Шабранского и Гядабейского районов было обеспечено возвращение более 33 миллионов долларов США (более 56 миллионов манатов по соответствующему курсу) средств, полученных некоторыми предпринимательскими субъектами от продажи сельскохозяйственной продукции, экспортированной в зарубежные страны, на соответствующие банковские счета, уполномоченные в нашей стране.

Прокуратурой продолжается проведение необходимых процессуальных мероприятий в рамках расследования по возвращению денежных средств, полученных различными лицами от экспорта товаров и продукции, на уполномоченные банковские счета в нашей стране.