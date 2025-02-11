В Азербайджане объявлен Национальный конкурс композиторов – ФОТО

Министерство культуры Азербайджанской Республики совместно с Союзом композиторов Азербайджана объявляет о проведении Национального конкурса композиторов, посвященного 5-й годовщине победы в 44-дневной Отечественной войне.

Основной целью конкурса является создание произведений, отражающих национально-культурные ценности, идеологические интересы общества и государства, современные культурные требования и международный опыт, а также поддержка композиторского творчества в стране, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Конкурс проводится в два этапа:

- Первый этап – прием конкурсных работ;

- Второй этап – оценка представленных произведений.

Прием заявок и конкурсных работ будет осуществляться в Союзе композиторов Азербайджана до 1 октября 2025 года.

К заявке необходимо приложить следующие документы - автобиографию автора, копию документа, удостоверяющего личность автора, аннотацию к представленному произведению. нотный материал произведения, аудиозапись произведения (в электронном формате или в исполнении вживую).

Оценка конкурсных работ будет осуществляться жюри, состав которого определит Союз композиторов Азербайджана.

На конкурс принимаются новые оркестровые и хоровые произведения, которые ранее не исполнялись и не публиковались:

Для оркестра – представленное произведение (марш, увертюра, концертная пьеса и др.) должно быть рассчитано на один из оркестров различного состава (симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинированный состав) и иметь продолжительность 7–8 минут.

Для хора с оркестром – представленное произведение (кантата, оратория, ода и др.) должно быть рассчитано на четырехголосный хор и один из оркестров различного состава (симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, военный духовой оркестр или их комбинированный состав) и иметь продолжительность 10–15 минут.

К участию в конкурсе допускаются только авторы с высшим композиторским образованием, без возрастных ограничений. Участники должны предоставить партитуру произведения и CD-запись (в электронном формате) в запечатанном большом конверте без указания имени автора, с указанным девизом, в Союз композиторов Азербайджана лично или по почте. Личные данные автора (копия удостоверения личности, копия диплома о высшем образовании, адрес, телефон) должны быть вложены в отдельный маленький запечатанный конверт, на котором указан тот же девиз.

Для победителей конкурса предусмотрены следующие награды:

- I место – 7000 манатов

- II место – 5000 манатов

- III место – 3000 манатов

При определении победителей основными критериями оценки станут соответствие произведения заявленной тематике, глубина содержания и искренность художественного подхода, оригинальность творческого взгляда и профессиональный уровень выражения идеи.

Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики №52 от 16 февраля 2006 года «Об утверждении Правил создания литературных и художественных произведений по заказу, приобретения прав на их первое публичное исполнение или показ, а также минимальных ставок авторского вознаграждения и оплаты творческим коллективам и исполнителям за участие в юбилейных, государственных и специальных концертных программах».