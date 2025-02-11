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В этот день состоится второй в этом году большой парад планет

Феликс Вишневецкий12:22 - Сегодня
В этот день состоится второй в этом году большой парад планет

28 февраля будет наблюдаться второй в этом году большой парад планет.

Сразу после заката Солнца 7 планет - Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун - будут видны с Земли одновременно, сообщает 1news.az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета.

Порядок появления планет на небосклоне с запада на восток будет следующим: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп, так как эти планеты не видны невооружённым глазом. Другие планеты (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) можно будет легко наблюдать невооружённым глазом.

Рекомендуется начинать наблюдения сразу после заката Солнца, так как некоторые планеты, находясь близко к горизонту на западе, быстро исчезают - лучше всего наблюдать планеты вдали от городских огней, под открытым и чистым небом, чтобы получить наилучшие результаты.

Большой парад планет — редкое астрономическое событие, которое происходит раз в 20 лет. Такие события увеличивают интерес к астрономии и делают ночное небо ещё более красивым. Парад планет является исключительно визуальным явлением и не оказывает негативного воздействия на природу Земли и живые организмы.

Напомним, что первый большой парад планет этого года был наблюдаем 21 января.

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