Погода на четверг: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 13 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В первой половине дня на отдельных участках местами возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем - 5-8° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм рт. ст. до 767 мм рт. ст. Относительная влажность будет 70-80%.

На территории Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможен кратковременный дождь. В отдельных местах также возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в районах составит от -2° мороза до 3° тепла, днем - от 5 до 10° тепла, в горах ночью - от -11 до -16° мороза, днем - от -1 до -5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.