В этот день в Баку ожидаются интенсивные дожди

Согласно прогнозу Национальной службы гидрометеорологии, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные.

13 февраля ночью и утром в основном в восточных районах, а с 14 по 15 февраля в большинстве районов ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег - возможны интенсивные осадки в Нахчыванской АР, Карабахе, Восточном Зангезуре, Балакен-Шеки, Горном Ширване, Лянкяран-Астаре и Центральном Аране. Температура воздуха понизится до 4 градусов.

Из-за предполагаемых погодных условий возможно увеличение уровня воды в реках, а в горных районах на дорогах будет гололед.