Изменено время работы центров технического осмотра

Внесены изменения в график работы центров технического осмотра Главного управления Государственной дорожной полиции, расположенных в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы.

Вышеуказанные центры будут работать с понедельника по субботу с 09:00 до 22:00, а в воскресенье и праздничные дни - с 09:00 до 18:00.

Владельцы транспортных средств и водители могут получить оперативную информацию по вопросам предоставления автомобилей на государственный технический осмотр, связавшись с горячей линией по номеру 012-590-71-13.