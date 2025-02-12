Скончался заслуженный деятель искусств Шамиль Буксаев

На 77-м году ушел из жизни заслуженный деятель искусств Азербайджана, архитектор-монументалист и художник Шамиль Буксаев.

О смерти Ш.Буксаева в социальной сети Facebook сообщили его коллеги.

Шамиль Буксаев был членом Союза художников Азербайджана с 1979 года, занимался монументальной живописью, дизайном и архитектурой. Среди его работ – мозаика в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, роспись Музея ковров в Губе, памятник поэу Фикрету Годжа и другие.

Allah rəhmət eləsin!