В Балакене выявлены грубые нарушения на предприятии по производству соков - ФОТО - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения пожарной безопасности на территории страны.

В этом контексте Государственная служба пожарного надзора в ходе проверки на предприятии по производству фруктовых соков, принадлежащем ООО «Balacans Agro Food» в городе Балакен, выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также имущественным интересам государства

- В столовой объекта используется сжатый и сжиженный пропановый газ в баллонах.

- Давление воды во внутренних пожарных кранах объекта не соответствует нормам, а сами краны не укомплектованы должным образом.

- Отсутствует контроль за эксплуатационным состоянием пожарной сигнализации.

- Системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, не поддерживаются в исправном состоянии.

- О неисправностях систем противопожарной защиты, изменениях в состоянии путей и въездов не было сообщено соответствующим органам.

- Территория объекта не очищена от горючих отходов.

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в случае возникновения пожара на объекте, он в кратчайшие сроки может распространиться, сделав катастрофу неизбежной.

Учитывая вышеизложенное, а также выявленные грубые нарушения требований норм и правил пожарной безопасности, было принято решение о приостановке деятельности предприятия по производству фруктовых соков, принадлежащего ООО «Balacans Agro Food» в городе Балакен - копия решения была передана представителю объекта.