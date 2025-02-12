В Баку обустроили новый тротуар для удобства и безопасности пешеходов – ВИДЕО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) провело важное обновление инфраструктуры для безопасности пешеходов.

Проблема с тротуаром на улице Мирзааги Алиева решена - теперь пешеходы смогут передвигаться комфортно, не выходя на микромобильные полосы и проезжую часть, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Отмечается, что тротуар обустроен на участке от улицы Тебриза Халилбейли до улицы Расула Рзы.

«Продолжаем предпринимать шаги для повышения мобильности в Баку», - подчеркивают в AYNA.



