В Баку обустроили новый тротуар для удобства и безопасности пешеходов – ВИДЕО
Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) провело важное обновление инфраструктуры для безопасности пешеходов.
Проблема с тротуаром на улице Мирзааги Алиева решена - теперь пешеходы смогут передвигаться комфортно, не выходя на микромобильные полосы и проезжую часть, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.
Отмечается, что тротуар обустроен на участке от улицы Тебриза Халилбейли до улицы Расула Рзы.
«Продолжаем предпринимать шаги для повышения мобильности в Баку», - подчеркивают в AYNA.
364