Мошенники используют имя Azerpoçt для обмана граждан через мессенджеры

Через мессенджеры осуществляется мошенничество от имени Azerpoçt.

Гражданам, которые размещают товары на различных платформах объявлений, отправляются сообщения с предложением купить товар и ссылки на фальшивые ресурсы - через эти ссылки гражданам предлагается ввести информацию о банковской карте и другие личные данные для получения оплаты за товар, сообщает 1news.az со ссылкой на Службу электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам быть внимательными к таким случаям, а также проверять информацию с организацией, если они сталкиваются с рекламными сообщениями от имени какого-либо учреждения.

«Не передавайте свои банковские карты и другие личные данные через сомнительные ссылки», - отмечают в Службе электронной безопасности.



