В Баку построен пешеходный переход в месте, где ранее было трудно пересечь дорогу – ФОТО – ВИДЕО

В соответствии с поручениями главы государства, направленными на обеспечение комфортного и безопасного передвижения граждан через автомобильные дороги, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана реализует комплекс мероприятий.

В рамках этих мер завершено строительство нового пешеходного перехода в зоне, где ранее возникали сложности при пересечении дороги - переход расположен на 3-м километре автомобильной дороги Аэропорт-Мардакян-Загульба, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно проекту, общая длина перехода составляет 51 метр, его внутренняя ширина – 3,5 метра, а ширина лестниц – 3 метра. Конструкция выполнена из металла, имеет центральную опору и возвышается на 5,8 метра над уровнем дороги.

Переход оснащен двумя входами-выходами, лифтовыми системами, а также контрольной комнатой для сотрудников, следящих за его эксплуатацией – в целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения, а прилегающая территория благоустроена.

«Новый надземный пешеходный переход обеспечит удобное и безопасное пересечение дороги для пешеходов», - подчеркивают в Госагентстве.