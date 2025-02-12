В Бейлягане у 5 задержанных было изъято 9 кг наркотиков - ВИДЕО
Сотрудники полиции Бейляганского района провели операцию против незаконного оборота наркотиков, в результате которой был задержан ранее судимый Фаиг Гасымов.
У него было изъято 8 килограммов марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Кроме того, в ходе других операций были задержаны еще четыре человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков: Ширзат Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров.
По факту были возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.
203