В Бейлягане у 5 задержанных было изъято 9 кг наркотиков - ВИДЕО

Сотрудники полиции Бейляганского района провели операцию против незаконного оборота наркотиков, в результате которой был задержан ранее судимый Фаиг Гасымов.

У него было изъято 8 килограммов марихуаны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, в ходе других операций были задержаны еще четыре человека, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков: Ширзат Алышов, Ширхан Гулиев, Агиль Мирзаев и Джейхун Джафаров.

По факту были возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.