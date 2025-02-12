Скончался преподаватель БГУ

Скончался старший преподаватель кафедры английского языка филологического факультета Бакинского государственного университета Ильхам Бахыш оглу Алиев.

И.Алиев родился в 1962 году в городе Мингячевир. В 1969-1979 годах учился в средней школе №1 города Мингячевир, а в 1983-1988 годах - на факультете английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков.

С 1993 года работал старшим преподавателем кафедры английского языка БГУ. С 2015 года был заместителем заведующего этой кафедрой. Его научная деятельность была связана с исследованием сложных словосочетаний в азербайджанском и английском языках.

Allah rəhmət eləsin!