Дорожная полиция напоминает о правилах безопасности, которые могут спасти жизнь на дороге - ВИДЕО

Главное управление дорожной полиции вновь обратилось к пешеходам и водителям.

Анализ последних случаев наезда на пешеходов показывает, что аварии в основном происходят из-за того, что пешеходы переходят дорогу в неустановленных местах, внезапно выходят на дорогу перед транспортными средствами, не обращают внимания на дорогу и совершают другие подобные действия.

Об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции, в котором подчеркивается, что несмотря на многократные предупреждения, некоторые пешеходы продолжают пренебрегать своей безопасностью и грубо нарушают правила дорожного движения, в результате чего погибают.

Главное управление дорожной полиции вновь напоминает пешеходам и водителям о следующих жизненно важных правилах безопасности:

Правила безопасности для пешеходов:

- Переходите дорогу только в установленных местах - используйте пешеходные переходы, подземные или надземные переходы.

- Соблюдайте сигналы светофора - переходите дорогу только на зеленый свет. На красный свет обязательно стойте.

- Установите зрительный контакт - убедитесь, что водитель вас заметил.

- Не используйте телефон и наушники - ваше внимание не должно отвлекаться при переходе дороги.

- В темное время суток надевайте одежду с отражателями или светлых цветов - это поможет водителям вас лучше увидеть.

- Не переходите дорогу перед припаркованным автомобилем - это может помешать другим водителям вас заметить.

Не бегите и не делайте резких движений при переходе дороги - водители должны заранее увидеть ваше движение и успеть среагировать.

Правила безопасности для водителей:

- Снижайте скорость при подъезде к пешеходным переходам - будьте готовы уступить дорогу пешеходам.

- Соблюдайте сигналы светофора и дорожные знаки - особенно будьте внимательны вблизи школ и больниц.

- Будьте осторожны в дождливую и снежную погоду - дорога может быть скользкой, а тормозной путь увеличен.

- Ожидайте пешеходов и устанавливайте зрительный контакт - убедитесь, что пешеход понимает, что вы остановились.

- Не используйте телефон и другие отвлекающие устройства - ваше внимание должно быть сосредоточено только на дороге.

- Не садитесь за руль после употребления алкоголя - это опасно как для вас, так и для других участников движения.

- Обращайте особое внимание на пешеходов с детьми и пожилых людей - они могут двигаться медленнее и не всегда успевают заметить опасность.

- Не превышайте максимальную скорость — установленный лимит скорости направлен на обеспечение безопасности пешеходов и других участников движения.

«Соблюдая эти правила, можно обеспечить безопасность на дорогах», - отмечают в Главном управлении дорожной полиции.