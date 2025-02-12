МЧС снесло очередную незаконную постройку – ФОТО – ВИДЕО

Государственное агентство по контролю за безопасностью строительства МЧС продолжает проводить соответствующие мероприятия на территории республики в рамках своих полномочий по борьбе с незаконным строительством.

Было выявлено незаконное строительство физическим лицом в городе Нефтчала, которое было обнаружено местной исполнительной властью, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В целях принятия соответствующих мер ИВ Нефтчалинского района обратилась в Министерство по чрезвычайным ситуациям. По обращению было проведено мероприятие с участием представителей ИВ, в результате которого Государственным агентством по контролю за безопасностью строительства МЧС было снесено незаконно построенное сооружение.