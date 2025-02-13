Проект по сбору и сортировке отходов в Баку успешно продолжается - ФОТО

Проект по сбору, транспортировке и сортировке твердых бытовых отходов, который Исполнительная власть города Баку реализует уже 6 лет, успешно продолжается.

В настоящее время он успешно осуществляется в 9 районах столицы: Наримановском, Низаминском, Насиминском, Ясамальском, Хатаинском, Пираллахинском, Сураханском, Бинагадинском и Сабаильском, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ИВ города Баку.

С целью мониторинга хода работ регулярно исследуется состав и вес отсортированных отходов, собранных в каждом районе, и результаты сравниваются с предыдущими периодами - результаты регулярных мониторингов, проводимых специалистами, подтверждают успешную реализацию проекта.

Как результат принятых мер и пропагандистской работы, можно считать успешным внедрение проекта в Бинагадинском районе, где его реализация была начата в августе прошлого года. Так, если в первые месяцы применения проекта объем отсортированных отходов составлял 6-8 тонн в день, а затем постепенно увеличился до 14-16 тонн, то на данный момент эта цифра составляет примерно 21-23 тонны в день. Подчеркивается, что это, прежде всего, результат полученного опыта, а также правильной информационно-разъяснительной работы, проведенной волонтерами и сотрудниками коммунальных служб среди жителей. В то же время жители Бинагадинского района с самого начала активно участвуют в реализации этого проекта.

Следует отметить, что для успешной реализации этого важного проекта по охране окружающей среды от загрязнения и повышения уровня предоставляемых столичным жителям услуг, были приобретены 164 современных коммунальных транспортных средства и механизма для городского коммунального хозяйства на средства, выделенные Президентом страны. Внедрение новой техники значительно улучшило качество коммунальных услуг для населения и сыграло важную роль в обновлении существующего автопарка коммунальных служб.

Успешная реализация данного проекта способствует поддержанию чистоты и улучшению внешнего вида нашего города, защите окружающей среды и нашего здоровья, формированию новой экологической и санитарной культуры, а также достижению экономической эффективности.