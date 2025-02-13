Погода на пятницу: В Баку будет дождливо

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 14 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается периодический дождь, который в некоторых районах может усилиться. Северо-восточный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +2…+4°С, днем +5…+7°С. Атмосферное давление будет на уровне 766 мм рт. ст., а относительная влажность — 75–85%.

В регионах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, который в отдельных районах может быть интенсивным. Также возможен туман. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от -2°С до +3°С, днем +5…+10°С. В горах ночью похолодает до -8…-13°С, а днем будет 0…-5°С.

В некоторых горных районах возможен гололед на дорогах.