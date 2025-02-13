Безответственность пешеходов вновь стала причиной смертельной трагедии – ВИДЕО

Несмотря на многократную пропаганду, основанную на реальных кадрах, к сожалению, число пешеходов, которые безразлично относятся к столь жизненно важному вопросу, как безопасность, по-прежнему остаётся высоким.

ДТП с наездом на пешеходов, зафиксированные в Абшеронском и Хазарском районах, ещё раз подтверждают вышесказанное, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

12 февраля около 07:00 на 22-м километре трассы Баку-Шамаха автомобиль марки «Hyundai» под управлением Расула Рзалы сбил жителя столицы Рамиля Бабаева.

13 февраля около 04:00 водитель автомобиля марки «Nissan» Нурлан Гасымов, двигаясь по трассе Баку-Мардякан, сбил жительницу столицы Гюнель Шербатову, после чего по сбитому пешеходу проехал следовавший сзади автомобиль марки «Ford».

Оба пешехода пытались пересечь дорогу, где это не предусмотрено законом, без каких-либо мер предосторожности, несмотря на интенсивное движение транспорта на высокой скорости – в результате они скончались на месте происшествия.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к пешеходам, призывая их сделать правильные выводы из продемонстрированных реальных кадров, безусловно соблюдать правила дорожного движения и не проявлять равнодушие к собственной жизни, здоровью и безопасности других участников дорожного движения.