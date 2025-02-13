В Баку задержаны преступники, подозреваемые в кражах украшений и табачных изделий

В полицию поступило сообщение о краже золотых украшений на сумму 1700 манатов из одного из домов в Бинагадинском районе.

В ходе проведенных полицейскими мероприятий были установлены и задержаны две женщины, подозреваемые в совершении преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Также задержаны двое подростков и 35-летний З.Рзаев, ранее осужденный за преступления, связанные с наркотиками, которые подозреваются в краже табачных изделий из магазинов на территории Баку, в Хазарском и Бинагадинском районах.

Проводится расследование.