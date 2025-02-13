В Баку задержаны подозреваемые в кражах из банкомата и автомобиля

В полицию поступило сообщение о произошедшей в Гарадагском районе краже 1000 манатов, снятых с банкомата.

В ходе проведенных полицейскими мероприятий был установлен и задержан 22-летний С.Мамедов, подозреваемый в совершении кражи, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Другой случай кражи был зафиксирован в Ясамальском районе столице. Подозреваемый в краже сумки стоимостью 600 манатов из автомобиля марки «Hyundai», ранее судимый за аналогичное преступление, 32-летний О.Гасанов был установлен и задержан сотрудниками полиции.

У залержанного также было обнаружено и изъято психотропное вещество – метамфетамин.