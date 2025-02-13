Дорожная полиция призывает водителей быть осторожными

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По прогнозу синоптиков, 14 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах ожидаются дожди, а в горных районах – гололед на дорогах.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается к водителям с просьбой снизить скорость до минимальной при дожде, поддерживать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и торможений, а также убедиться в технической исправности транспортных средств.

Так как в горных районах велика вероятность гололеда, рекомендуется откладывать поездки в эти районы на автомобилях, не оснащенных по сезону, особенно с летними шинами, а также на старых автомобилях с точки зрения технической безопасности.

Неопытным водителям следует воздерживаться от управления автомобилем по ледяным дорогам.