Кино на неделю: Долгожданное возвращение Бриджит Джонс и не только - ФОТО – ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Операция «Панда»

Жанр - комедия, боевик (Китай)

Режиссер - Чжан Луань

В главных ролях: Джеки Чан, Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Дэнни Рэй, Энди Френд, Хуан Юньтун

Рейтинги: Кинопоиск – 7,6/10, IMDb – 5,2/10, Rotten Tomatoes – 5,0/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Международная звезда кунг-фу Джеки берёт под опеку детёныша большой панды Ху Ху. Из-за того, что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Ху Ху. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»

Жанр - драма, мелодрама, комедия (Великобритания, Франция, США)

Режиссер: Майкл Моррис

В главных ролях: Рене Зеллвегер, Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Колин Фёрт, Хью Грант, Джим Бродбент, Айла Фишер

Рейтинги: IMDb – 7,1/10, Rotten Tomatoes – 7,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

«Капитан Америка: Новый мир»

Жанр - фантастика, боевик (США)

Режиссер - Джулиус Она

В главных ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Роза Салазар, Лив Тайлер, Джанкарло Эспозито, Дэнни Рамирес, Шира Хаас

Рейтинги: IMDb – 6,0/10, Rotten Tomatoes – 5,6/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Новый президент США Таддеус Росс решает назначить Капитана Америку на официальную должность. Но в прошлом между ними были разногласия, и Сэм сомневается, что это хорошая идея. Этим же вечером на президента совершается покушение. Уилсон уверен, что предатель скрывается среди ближайшего окружения Росса.