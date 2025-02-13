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Введено новшество в оформление медицинских справок для дошкольников

Феликс Вишневецкий11:28 - Сегодня
Введено новшество в оформление медицинских справок для дошкольников

Медицинские справки о здоровье интегрированы в электронную систему дошкольных образовательных учреждений.

Теперь процесс подачи медицинских справок, необходимых для поступления в дошкольные образовательные учреждения, стал электронным, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Медицинские справки будут передаваться напрямую в электронную систему «Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qəbulu» (Прием детей в дошкольные образовательные учреждения).

Процесс получения медицинской справки осуществляется следующим образом:

- После одобрения заявки на прием ребенка в дошкольное учреждение его родитель (или другой законный представитель) обращается в соответствующую поликлинику для получения медицинской справки.

- После завершения медицинского осмотра справка в течение 48 часов добавляется в личный кабинет родителя на портале bq.edu.az и в систему образовательного учреждения.

- Руководители дошкольных образовательных учреждений могут получать медицинские справки через электронную систему.

Отметим, что родитель (или другой законный представитель) ребенка, принятого в дошкольное учреждение, может зайти на портал bq.edu.az и получить электронную медицинскую справку.

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