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Медработникам станет проще добираться на работу

Фаига Мамедова11:49 - Сегодня
Медработникам станет проще добираться на работу

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) начало реализацию нового проекта, нацеленного на улучшение условий труда работников и более эффективное управление кадровыми ресурсами в учреждениях первичной медицинской помощи города Баку.

Как передает 1news.az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проекта «Работа рядом с домом» медицинские и немедицинские сотрудники учреждений, входящих в структуру Бакинского главного центра здоровья, получают возможность перевода на работу в медицинские учреждения, расположенные ближе к их месту жительства.

На первом этапе проекта всем подведомственным медучреждениям, оказывающим первичную медпомощь в Баку, была предоставлена онлайн-анкета для регистрации сотрудников.

Работники могут заполнить анкеты, указав свои данные и предпочтения. После этого заявки будут рассмотрены TƏBİB, и результаты переданы в соответствующий центр.

Цель этих нововведений — создание условий для эффективного использования рабочего времени сотрудников, повышение их активности, улучшение социального благополучия и увеличение посещаемости медицинских учреждений.

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