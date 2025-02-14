Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 15 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами туман, преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых районах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем – 5-8° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-70%.

В районах Азербайджана в некоторых местах возможны кратковременные осадки, в горных и предгорных районах – снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, но днем постепенно прекратятся. В некоторых районах возможен туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью в низменных районах составит от 1° мороза до 3° тепла, днем – от 6° до 11° тепла. В горах ночью от 3° мороза до 8° мороза, в высокогорьях – от 8° до 13° мороза, днем – от 0° до 5° мороза.

В некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.