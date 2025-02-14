Ройа сделала подарок поклонникам в День влюбленных – ВИДЕО

14 февраля в День влюбленных народная артистка Азербайджана Ройа Айхан презентовала новый видеоклип на лирическую песню «Elə bilmə» (музыка Тарлана Мамедгусейнова, слова Орхана Мурватли).

Все последние видеоклипы Ройи сняты в Турции – не стал исключением и клип «Elə bilmə», съемку которого певица доверила не именитому режиссеру, а своему младшему брату Исмаилу Заде, который снял видео в сотрудничестве с профессиональной турецкой командой.

«Я подумала, что в День влюбленных обязательно должна быть новая любовная песня. От меня...» - отмечает певица, презентуя клип и песню «Elə bilmə», которая уже доступна на всех электронных музыкальных платформах.