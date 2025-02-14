Medera Hospital и другие компании уличены в нарушении трудового законодательства

На основании информации о нарушениях трудовых прав граждан, поступившей в Службу государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения, Управление досудебного производства Генеральной прокуратуры провело расследование.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица компаний ООО Medera Hospital, ООО Abbasoğlu İnşaat, ООО Yol Tikintiservis, ООО Dream Construction, ООО Lock Service, ООО Apaydın Tatil, а также физическое лицо Т.Ф.Теймуров привлекали работников к выполнению работ (оказанию услуг) без вступления в законную силу их трудового договора (контракта), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Кроме того, было установлено грубое нарушение трудовых прав, предусмотренных законодательством, со стороны должностных лиц компаний İlkin-E, ОАО Kerama Trade и ОАО KNN-Construction LTD, которые не выплатили сотрудникам заработную плату и окончательный расчет.

По выявленным фактам были возбуждены административные производства в соответствии со статьями 192.1 (привлечение физических лиц к выполнению работ (оказанию услуг) без вступления в законную силу трудового договора (контракта)) и 192.4 (нарушение законодательства при выплате заработной платы) Кодекса об административных правонарушениях.

Материалы направлены в соответствующие судебные инстанции и Службу государственной инспекции труда для рассмотрения.