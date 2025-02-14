Алсу показала «скромный» азербайджанский завтрак трехмиллионной аудитории в Instagram – ВИДЕО

Заслуженная артистка РФ, популярная певица Алсу в День всех влюбленных даст концерт в столице Азербайджана.

В ожидании выступления артистка поделилась с подписчиками в Instagram (более 2,8 млн) ярким моментом из своей поездки, показав в Stories азербайджанский завтрак, который назвала «скромным». Однако, на самом деле, стол был переполнен традиционными блюдами - от свежих лепешек и яичницы с помидорами до разнообразных сыра и мёда.

«Это мы с Ольгой Юхановой в Баку, в День всех влюбленных, потому что нам не везет в любви, и всё что у нас есть - это наша братская любовь. Всем одиноким в этот день посвящается», - пишет Алсу в Instagram, делясь нижеприведенным видео, снятым на бульваре.

Напомним, что Алсу долгое время была замужем за бакинцем Яном Абрамовым, развод с которым был оформлен сравнительно недавно.



