В Баку состоялась премьера литературно-поэтической постановки «О любви» - ФОТО

В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова состоялась премьера литературно-поэтической постановки «О любви», созданной на основе стихов Лейлы Алиевой.

Режиссёром спектакля выступила Рауля Турккан, а хореографом – заслуженная артистка Азербайджана Нигяр Рзаева, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Азербайджана.

Официальную часть вечера открыла директор Центра Анна Ибрагимбекова. В своем выступлении она подчеркнула важность мероприятия и напомнила о том, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 февраля подписал указ о праздновании 90-летнего юбилея Максуда Ибрагимбекова.

Среди гостей мероприятия были заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Фарах Алиева, министр культуры Адиль Керимли, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, заслуженный деятель искусств Джахангир Салимханов, заслуженный артист Олег Амирбеков, а также другие представители сферы культуры.

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