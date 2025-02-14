В Нахчыване задержаны наркоторговцы с крупной партией наркотиков – ВИДЕО

Сотрудники полиции продолжают проводить операции на территории Нахчыванской АР по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.

В ходе очередных мероприятий были задержаны 58-летний Кямаледдин Сафарли, 60-летний Ислам Наджафов, 35-летняя Тюркана Тахирова и 38-летний Эльнур Бабаев, которые были привлечены к следствию, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

У них было обнаружено и изъято большое количество героина, марихуаны, психотропного вещества метамфетамина, а также выращенные кусты конопли. Задержанные лица планировали организовать незаконный ввоз наркотиков в страну и их продажу.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.