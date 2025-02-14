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Диляра Кязимова: «Начинается эра Диляры…» - ФОТО – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий12:56 - Сегодня
Диляра Кязимова: «Начинается эра Диляры…» - ФОТО – ВИДЕО

Азербайджанская участница конкурса «Евровидение 2014», победительница первого сезона шоу «Маска» на телеканале ITV певица Диляра Кязимова выпустила альбом «Madame Di», который уже доступен на всех электронных музыкальных платформах.

Д.Кязимова презентовала своим поклонникам новый альбом «Madame Di», выпущенный в День всех влюбленных – EP включает ремиксы на её треки «Xarizma», «Cazibə» и «Zəng-zəng», созданные в сотрудничестве с азербайджанскими диджеями DJ Vebo, DJ N.E.Z и немецким DJ Jojo.

Певица объяснила, почему альбом получил название «Madame Di»: «Я всегда говорила, что начинается эра Дилары. На самом деле, эти слова не были случайными. У каждого есть мнение о том, кем он был в прошлой жизни. А я уверена, что в прошлой жизни я была императрицей».

В своем обращении к поклонникам певица выразила радость по поводу завершения этого проекта, отметив следующее: «Всегда стараюсь вносить новшества в свою работу как артист, и с большим гордостью и радостью могу сообщить своим поклонникам, что я создала первый прогрессивный альбом в ритмичном жанре Азербайджана, над которым работала долгое время. Всё идёт по плану, и я решила порадовать своих слушателей, вернув любимые ими песни в центр внимания. После предыдущих проектов я поняла, что качественная работа в таком стиле станет отличным подарком для моих поклонников, чтобы поднять настроение в холодный февраль. Каждый ремикс уникален».

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