Погода на вторник: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 18 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Утром в некоторых районах возможна морось, а к вечеру могут быть кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди, а в горных районах - снег. В некоторых местах также возможна морось. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.