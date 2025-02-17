Азербайджанские кинематографисты принимают участие в Берлинском международном кинофестивале

В фестивале участвуют заслуженный артист, член Союза кинематографистов Азербайджана Расим Джафар и секретарь СКА, кинорежиссёр Тюркан Гусейн.

Союз кинематографистов Азербайджана оказал финансовую поддержку обоим кинематографистам в покрытии расходов на поездку, сообщает 1news.az со ссылкой на СКА.

Тюркан Гусейн является участницей кинорынка, проходящего в рамках фестиваля, а Расим Джафар присутствует на премьере художественного фильма «Поцелуй кузнечика» режиссёра Эльмара Иманова, который демонстрируется в секции «Форум».

Берлинский международный кинофестиваль (Berlinale) - один из крупнейших и самых престижных кинофестивалей в мире. Он проводится ежегодно в Берлине (Германия) с 1951 года и входит в «большую тройку» кинофестивалей наряду с Каннским и Венецианским.