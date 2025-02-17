Иорданская принцесса Иман впервые стала мамой - ФОТО

Старшая дочь короля Иордании Абдаллы II и королевы Рании принцесса Иман впервые стала матерью.

Об этом сообщила на своей официальной Instagram-странице королева Рания, представив в социальной сети серию фотографий, сделанных в родильной палате, которые сопроводила следующим комментарием:

«Моя дорогая Иман стала мамой. Мы благодарны и безмерно рады встрече с Аминой, новым благословением в нашей семье. Поздравляю, Джамиль и Иман! Да благословит вас Бог и вашу драгоценную малышку».

Напомним, что иорданская принцесса Иман вышла замуж за американского финансиста Джамиля Александра Тармиотиса в марте 2023 - торжественное событие прошло во дворце Beit Al Urdon Palace в столице Иордании Аммане и транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению.