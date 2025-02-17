В TƏBİB прокомментировали смерть молодой мамы - ОБНОВЛЕНО

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прокомментировали смерть женщины после родов в Шекинском перинатальном центре.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, 14 февраля местная жительница (1998 г.р.) обратилась в Перинатальный центр на 38-й неделе беременности, передает 1news.az.

В тот же день ей было проведено кесарево сечение, в результате которого родился здоровый ребенок. Однако на следующий день состояние женщины ухудшилось, ее перевели в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, спасти женщину не удалось.

Тело было передано в соответствующее учреждение для проведения вскрытия.

10:48

В Шекинском районе Азербайджана 15 февраля после родов скончалась молодая мать.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в Региональном перинатальном центре после родов умерла Нигяр Гараева (1998 г.р.) - жительница села Зунуд.

По факту проводится расследование.