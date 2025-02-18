Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные осадки

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 19 февраля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможен моросящий дождь, а к вечеру местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков, но ночью и утром в некоторых восточных районах возможна морось, а с вечера в некоторых местах кратковременные осадки, в горных районах возможен снег. Местами будет туман. Ветер будет умеренным западным.

Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 5-10° тепла, в горах ночью -3-8° мороза, днем 0-4° тепла.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможно образование гололеда на дорогах.