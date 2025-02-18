В Гаджигабульском районе задержан наркоторговец – ВИДЕО

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции Гаджигабульского района, был задержан Рашад Сулейманлы, который через социальные сети познакомился с иностранным гражданином и приобрел наркотические вещества с целью продажи.

У него были изъяты марихуана, героин и метамфетамин общей массой 2 килограмма, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Р.Сулейманлы избрана мера пресечения в виде ареста - расследование продолжается.