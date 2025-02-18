Серия краж из магазинов в Агджабеди попала в объектив камер наблюдения – ВИДЕО

В Агджабединский районный отдел полиции поступили сообщения о кражах в различных магазинах города.

В результате проведенных мероприятий был задержан Бахрам Йолчуев, ранее уже осужденный за аналогичные преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кражи, совершенные им в магазинах, были зафиксированы камерами наблюдения.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование – в отношении Б.Йолчуева судом избрана мера пресечения в виде ареста.