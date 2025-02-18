Электронные рецепты и новые штрафы: Что изменилось в правилах продажи лекарств в Азербайджане?

Ранее в СМИ появилась информация о том, что согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях, аптеки будут оштрафованы за продажу лекарственных средств без инструкции по применению.

«Во избежание недоразумений среди населения сообщаем, что одним из важнейших шагов, предпринятых для предотвращения нехватки лекарств в стране, стало упрощение правил регистрации и экспертизы лекарственных средств, а также признание международной регистрации», - говорится в сообщении Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана.

Таким образом, если инструкция по применению (вкладыш) лекарственного средства представлена на любом иностранном языке, владелец регистрационного удостоверения обязан предоставить аптекам вкладыш, утвержденный на азербайджанском языке. Это требование закреплено в статье 11.3 Закона Азербайджанской Республики «О лекарственных средствах». В случае, если вкладыш на азербайджанском языке не сопровождает лекарственное средство, аптека обязана по требованию потребителя распечатать и предоставить его в бумажной форме. Владельцу регистрационного удостоверения предписано обеспечить аптеку инструкцией по применению на азербайджанском языке.

В случае нарушения данного законодательного требования составляется протокол в соответствии со статьями 221.13 и 221.14 Кодекса об административных правонарушениях, и применяются административные меры наказания. Согласно статье 221.13, если инструкция по применению на азербайджанском языке не сопровождает лекарственное средство и владелец регистрационного удостоверения не обеспечивает аптеку данной инструкцией, то на должностных лиц налагается штраф в размере 1500–2000 манатов, а на юридических лиц – в размере 5000–7000 манатов.

Аптеки, в свою очередь, могут быть оштрафованы на 50 манатов, если, получив от владельцев регистрационного удостоверения инструкцию по применению, утверждённую на азербайджанском языке, не распечатают и не предоставят её потребителю в бумажной форме по его требованию.

Дополнительно следует отметить, что одним из изменений в сфере здравоохранения, осуществляемых по соответствующим указаниям Президента Азербайджана, является система электронных рецептов. С её помощью граждане могут ознакомиться с инструкциями по применению лекарственных средств в электронном формате. Для этого им необходимо зайти в раздел лекарственных средств в системе электронных рецептов и получить соответствующую инструкцию.

В случае возникновения любых проблем в частных медицинских учреждениях и аптечных организациях граждане могут обратиться в Центр аналитической экспертизы через «одно окно», горячую линию (012 596 05 20), электронную почту [email protected] или раздел «Обращение» на сайте pharma.az – в таких случаях проводится расследование, и при необходимости принимается решение о внеплановой проверке.